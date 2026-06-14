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Alkolenkerin kollidierte mit Auto: Drei Verletzte

Kärnten
14.06.2026 20:16
Der Alkotest bei der Lenkerin verlief positiv – der Führerschein wurde ihr abgenommen.
Der Alkotest bei der Lenkerin verlief positiv – der Führerschein wurde ihr abgenommen.(Bild: Martin Jöchl)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Drei Verletzte, darunter ein neunjähriges Kind, forderte ein Unfall in Döbriach. Eine Lenkerin hatte ein weiteres Fahrzeug übersehen. Ein Alkotest an der 46-Jährigen verlief positiv.

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Eine Autolenkerin war Sonntagnachmittag auf einer Nebenstraße in Döbriach unterwegs, als sie einen Wagen auf der Millstätter Straße übersah. 

Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Durch den Anprall wurde die Lenkerin des zweiten Autos verletzt. Die 36-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Spittal gebracht.

Die bei der 36-Jährigen mitfahrenden Neunjährige sowie eine 68-Jährige wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Villach geflogen werden.

Ein bei der Unfalllenkerin durchgeführter Alkomatentest verlief positiv. Der 46-Jährigen wurde der Führerschein vor Ort abgenommen. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. 

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