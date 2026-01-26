Endlich wieder gut schlafen und erholt aufwachen

Kommt Ihnen diese Situation bekannt vor? Sie liegen müde im Bett, wälzen sich herum, aber der Schlaf kommt nicht. Oder Sie schlafen zwar rasch ein, aber wachen mitten in der Nacht wieder auf – und an Wiedereinschlafen ist nicht zu denken. Am Morgen startet man dann erschöpft und ausgelaugt den Tag.

Schlafprobleme sind weit verbreitet: Rund 38 Prozent der Österreicher klagen über häufige Ein- oder Durchschlafstörungen, etwa 8 Prozent davon leiden sogar an chronischer Schlaflosigkeit. Wer regelmäßig schlecht schläft, belastet Herz und Stoffwechsel, steigert das Risiko für Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht und psychische Erkrankungen.