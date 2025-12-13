Schwindel nach Bewegung: Das steckt oft dahinter

Sie stehen mit beiden Beinen am Boden und trotzdem fühlen Sie sich seekrank? Alles schwankt und es will nicht aufhören? Ursache könnte eine sehr belastende neurologische Erkrankung – das sogenannte Mal de Débarquement Syndrom, kurz MdDS sein. Besonders häufig betroffen sind Frauen, und leider wird diese Erkrankung oft übersehen oder falsch diagnostiziert.

In „Krone Gesund“ ist Physiotherapeutin Petra Walk zu Gast und klärt zum Thema „Schwindel – alles dreht sich“ auf.