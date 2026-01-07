Vorteilswelt
Tischtennis:

Polcanova bei WTT-Event in Doha im Achtelfinale

Sport-Mix
07.01.2026 20:37
Sofia Polcanova
Sofia Polcanova(Bild: GEPA)

Sofia Polcanova ist am Mittwoch ins Achtelfinale des Tischtennis-WTT-Champions-Events in Doha eingezogen. Die 31-jährige Europameisterin bezwang bei dem mit 500.000 Dollar dotierten Turnier die Französin Yuan Jia Nan nach 0:1-Rückstand mit 3:1 und schaffte die Revanche für die Niederlage im Europa-Top-16-Endspiel von 2024.

Als Belohnung darf sie sich im Kampf um den Einzug in die Runde der letzten acht am Freitag mit der als Nummer vier gesetzten Chinesin Wang Yidi messen.

„Ich kann gar nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Zumal ich im Dezember aufgrund meiner akut gewordenen Knieprobleme kaum trainieren konnte. Erst hier in Katar konnte ich mich wieder gut bewegen“, sagte Polcanova.

