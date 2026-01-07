Polcanova bei WTT-Event in Doha im Achtelfinale

LIVE: 4:0 nach 38 Minuten! Barca führt Bilbao vor
Halbfinale im Supercup
Sofia Polcanova ist am Mittwoch ins Achtelfinale des Tischtennis-WTT-Champions-Events in Doha eingezogen. Die 31-jährige Europameisterin bezwang bei dem mit 500.000 Dollar dotierten Turnier die Französin Yuan Jia Nan nach 0:1-Rückstand mit 3:1 und schaffte die Revanche für die Niederlage im Europa-Top-16-Endspiel von 2024.
Als Belohnung darf sie sich im Kampf um den Einzug in die Runde der letzten acht am Freitag mit der als Nummer vier gesetzten Chinesin Wang Yidi messen.
„Ich kann gar nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Zumal ich im Dezember aufgrund meiner akut gewordenen Knieprobleme kaum trainieren konnte. Erst hier in Katar konnte ich mich wieder gut bewegen“, sagte Polcanova.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.