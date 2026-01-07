Englische Fußball-Legende an Krebs erkrankt

„Kevin wurde kürzlich wegen anhaltender Bauchbeschwerden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert. Diese Untersuchungen haben eine Krebsdiagnose ergeben, weshalb Kevin sich nun einer Behandlung unterziehen wird“, heißt es darin. Keegan sei dem medizinischen Team „sehr dankbar“. Die Familie bittet um Privatsphäre und kündigte an, vorerst keine weiteren Stellungnahmen abzugeben.