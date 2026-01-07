Vorteilswelt
Große Anteilnahme

Englische Fußball-Legende an Krebs erkrankt

Premier League
07.01.2026 22:17
Kevin Keegan
Kevin Keegan(Bild: AP/Scott Heppell)

Die englische Fußball-Legende Kevin Keegan ist an Magenkrebs erkrankt. Das bestätigte seine Familie in einem offiziellen Statement.

„Kevin wurde kürzlich wegen anhaltender Bauchbeschwerden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert. Diese Untersuchungen haben eine Krebsdiagnose ergeben, weshalb Kevin sich nun einer Behandlung unterziehen wird“, heißt es darin. Keegan sei dem medizinischen Team „sehr dankbar“. Die Familie bittet um Privatsphäre und kündigte an, vorerst keine weiteren Stellungnahmen abzugeben.

Liverpool und HSV
Keegan prägte den europäischen Fußball wie nur wenige. Beim FC Liverpool wurde der Stürmer zur Ikone: In 322 Pflichtspielen erzielte er 100 Tore und lieferte 88 Assists, gewann mit den „Reds“ unter anderem dreimal die englische Meisterschaft.

1977 folgte der Wechsel nach Deutschland zum Hamburger SV. Mit den „Rothosen“ holte Keegan 1979 den Meistertitel, stand 1980 im Finale des Europapokals der Landesmeister (0:1 gegen Nottingham). In 113 HSV-Einsätzen traf er 40-mal. Der Lohn: zweimal der Ballon d’Or als „Europas Fußballer des Jahres“. Fans tauften ihn liebevoll „King Kev“ oder „The Mighty Mouse“.

Karriere, Trainerstationen und große Anteilnahme
Auf der Insel spielte Keegan zudem für FC Southampton und Newcastle United, für England absolvierte er 63 Länderspiele. 1985 beendete er seine aktive Laufbahn. Später trainierte er unter anderem Newcastle, Fulham, Manchester City und zwischenzeitlich die englische Nationalmannschaft.

Die Anteilnahme ist groß. Liverpool erklärte: „Die Gedanken und die Unterstützung aller beim Klub gelten Kevin Keegan.“ Newcastle United schrieb: „King Kev – wir stehen an deiner Seite, jeden Schritt des Weges. Wir hoffen auf eine vollständige und schnelle Genesung.“

krone Sport
