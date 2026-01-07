Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ein Chaos!“

Starkoch Wallner platzt nach Spitalsbesuch Kragen

Adabei Österreich
07.01.2026 20:00
Hubert Wallner in Sorge um Partnerin Isabel Rauter
Hubert Wallner in Sorge um Partnerin Isabel Rauter(Bild: Markus Wenzel)

Eigentlich war Vorfreude auf den anstehenden Urlaub angesagt, doch dann kam alles anders: Hubert Wallner musste seine Partnerin Isabel Rauter aufgrund eines Notfalls ins Krankenhaus bringen. Die Zustände im LKH-Klagenfurt schockierten den Starkoch, und er teilte seinen Frust in den sozialen Medien.

0 Kommentare

Es war dringend, wirklich dringend, also musste Haubenkoch Hubert Wallner mit Partnerin Isabel Rauter ins LKH-Klagenfurt. „Die Zustände waren unglaublich. Betten auf den Gängen, Ärzte die 48 Stunden arbeiten und alles für die Patienten geben – ein Chaos!“, sagt er uns und postete er in den sozialen Medien, wofür er viel Zuspruch von allen erhielt. Auf Instagram und Facebook hat der Beitrag insgesamt bereits mehrere tausende Aufrufe und „Gefällt mir“-Angaben. 

„Verdacht auf virale Gehirnhautentzündung bei Isabel“, lautete die Diagnose für Rauter, mit der sie nach Hause geschickt wurde und die nun in Villach behandelt wird. Denn das Paar will eigentlich am Montag in den wohlverdienten Urlaub starten. 

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Leiter der Lungenklinik am Rikshospitalet, Chefarzt Are Martin Holm, der Mette-Marit ...
Sorge um Prinzessin
Mettes Arzt: „Diese Krankheit kann tödlich sein“
Lego-Porträts von George Washington und Donald Trump befinden sich im Green Room, der als ...
Opulente Weihnachten
51 Bäume und Lego-Kunst: Melania schmückt Amtssitz
Was für eine süße Überraschung! Sienna Miller ließ unter ihrem transparenten Babydoll-Kleid ...
Schwanger mit 43
Sienna Miller zeigt Babybauch im sexy Nackt-Dress
Laut Annette Frier gibt es immer noch nicht genügend Rollenangebote für Schauspielerinnen über ...
Frauen benachteiligt
Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft
Präsident Trump begnadigt Truthahn „Gobble“ im Rosengarten des Weißen Hauses
Von Trump begnadigt
„Gobble“ & „Waddle“ dürfen weiter watscheln
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
114.169 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
108.984 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
108.054 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Adabei Österreich
„Ein Chaos!“
Starkoch Wallner platzt nach Spitalsbesuch Kragen
Große Ehre
Tirol ruft neuen „Tobias Moretti Preis“ ins Leben
Kitzhof-Karpfenessen
Ein Top-Treff in tiefer Verbundenheit zum „Kaiser“
„Ist wie im Paradies!“
Alfons Haider erfüllt sich hier seinen Bubentraum
Bald geht‘s los
Ein Ball jagt den nächsten: Stresstest für Promis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf