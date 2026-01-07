Starkoch Wallner platzt nach Spitalsbesuch Kragen

Es war dringend, wirklich dringend, also musste Haubenkoch Hubert Wallner mit Partnerin Isabel Rauter ins LKH-Klagenfurt. „Die Zustände waren unglaublich. Betten auf den Gängen, Ärzte die 48 Stunden arbeiten und alles für die Patienten geben – ein Chaos!“, sagt er uns und postete er in den sozialen Medien, wofür er viel Zuspruch von allen erhielt. Auf Instagram und Facebook hat der Beitrag insgesamt bereits mehrere tausende Aufrufe und „Gefällt mir“-Angaben.