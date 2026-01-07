Starkoch Wallner platzt nach Spitalsbesuch Kragen

Eigentlich war Vorfreude auf den anstehenden Urlaub angesagt, doch dann kam alles anders: Hubert Wallner musste seine Partnerin Isabel Rauter aufgrund eines Notfalls ins Krankenhaus bringen. Die Zustände im LKH-Klagenfurt schockierten den Starkoch, und er teilte seinen Frust in den sozialen Medien.
Es war dringend, wirklich dringend, also musste Haubenkoch Hubert Wallner mit Partnerin Isabel Rauter ins LKH-Klagenfurt. „Die Zustände waren unglaublich. Betten auf den Gängen, Ärzte die 48 Stunden arbeiten und alles für die Patienten geben – ein Chaos!“, sagt er uns und postete er in den sozialen Medien, wofür er viel Zuspruch von allen erhielt. Auf Instagram und Facebook hat der Beitrag insgesamt bereits mehrere tausende Aufrufe und „Gefällt mir“-Angaben.
„Verdacht auf virale Gehirnhautentzündung bei Isabel“, lautete die Diagnose für Rauter, mit der sie nach Hause geschickt wurde und die nun in Villach behandelt wird. Denn das Paar will eigentlich am Montag in den wohlverdienten Urlaub starten.
