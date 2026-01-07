Steirerin hat Dating-App für Fußballklubs erfunden

Warum der Anblick des Weltmeisters fast besser war
Schmidt hin und weg
Wer suchet, der findet. Das gilt in Dating-Apps längst nicht mehr nur für Liebeshungrige, sondern mittlerweile auch für heimische Fußballvereine! Die innovative Idee einer ehemaligen GAK-Trainerin macht es möglich. Schon über 160 Teams haben „sich gefunden“.
Das Fußball-Unterhaus ist nicht nur in der Steiermark in der Winterpause. Bis zum Frühjahr ist also wieder die „Testspielzeit“ allerorts in Österreich angebrochen. Einen passenden Test-Gegner zu finden ist organisatorisch aber nicht immer eine einfache Aufgabe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.