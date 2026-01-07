Die „vergessene“ Austro-Geisel Eva Gretzmacher

Unter Waffengewalt aus dem Haus gezerrt

Wir erinnern uns. Die Kulturvermittlerin wurde aus ihrem Haus in der Stadt Agadez verschleppt, als sie 73 Jahre alt war. Monatelang gab es kein Lebenszeichen von ihr – bis zu ihrem 74. Geburtstag. Die IS-nahe Gruppe EIGS ließ ein Bild von ihr über Mittelsmänner veröffentlichen. Es zeigt eine Frau, die sich drei Jahrzehnte lang für die Schwächsten eingesetzt hat. Sie ist gezeichnet, abgemagert – irgendwo in der Grenzregion zwischen Niger und Mali gefangen gehalten.