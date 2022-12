Warum Weihnachten Körper und Seele gut tut

Wenn es nach frischem Tannenreisig, Keksen und Lebkuchen duftet, steht Weihnachten kurz bevor oder ist endlich da. Die verschiedenen Gerüche schicken viele von uns gedanklich in ihre Kindheit zurück: Wir erinnern uns vielleicht an den riesigen Baum, der am 24. Dezember plötzlich im Wohnzimmer stand und wohl alle begeistert hat. Oder an den herrlichen Duft nach Vanillekipferl, die man immer mit Oma gebacken hat und von denen man nach dem Festessen naschen durfte.