Am Limit – Leben unter psychischer Dauerbelastung

„Wir leben aktuell in einer Phase tiefgreifender existenzieller Unsicherheit. In der Psychologie wird dieser Zustand zunehmend als prä-traumatische Belastung beschrieben – ein anhaltendes Gefühl, dass ,das nächste Krisenereignis‘ jederzeit eintreten könnte“, erklärt die Klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin Christa Schirl. „Dieses permanente Erwartungsstress-Muster ist kein einzelnes Phänomen, sondern das Ergebnis verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen, die auf unser Nervensystem einwirken.“ Doch worin liegen die Gründe?

1. Solastalgie – der Verlust einer vertrauten Zukunft

Der Philosoph Glenn Albrecht prägte den Begriff Solastalgie – eine Form ökologischer und existenzieller Trauer. Er beschreibt das Gefühl, wenn vertraute Umwelten sich verschlechtern oder verschwinden, während man noch in ihnen lebt.