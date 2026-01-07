Schließung geplatzt: Post bremst sich selbst aus

Anfang Oktober vergangenen Jahres hatte die „Krone“ über die drohende Schließung der Postfiliale am Haider Hauptplatz berichtet. Nun ist klar: Der Standort bleibt.

Nach massivem politischem Druck und Einspruch der Stadtgemeinde Ansfelden hat die Post-Control-Kommission (PCK) der Post AG dem eigenen Begehr einen Riegel vorgeschoben. Die Filiale darf nicht geschlossen werden, solange kein gleichwertiger Post-Partner an der vorgesehenen Adresse eingerichtet ist. Der entsprechende Bescheid ist FP-Stadtchef Christian Partoll nun übermittelt worden und gilt als klarer Etappensieg für die Stadt. Für die etwaige Umsetzung hat die Post jetzt ein Jahr Zeit. Damit ist vorerst gesichert, dass der Postbetrieb im bevölkerungsreichsten Stadtteil Ansfeldens weiterläuft.