Ski-Ticker

Herren-Slalom in Madonna ab 18 Uhr LIVE

Ski Alpin
07.01.2026 05:42
Marco Schwarz
Marco Schwarz(Bild: AP/Alessandro Trovati)

In Madonna di Campiglio erfolgt heute unter Flutlicht der Auftakt in den dicht gedrängten Slalom-Weltcup-Jänner. Mit sportkrone.at sind Sie ab 18 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

Hier gibt es den Liveticker:

Das ÖSV-Team wartet vor dem Klassiker auf der „Canalone Miramonti“ noch auf den ersten Torlauf-Podestplatz des Winters. Marco Schwarz will nach seinen vorweihnachtlichen Siegen im Riesentorlauf und Super-G bei der Rückkehr ins Nachbarland auch in seiner einstigen Paradedisziplin dick anschreiben, Manuel Feller sucht im neuen Jahr den Weg aus seiner Formkrise.

Manuel Feller
Manuel Feller(Bild: AP/Gabriele Facciotti)

In den bisherigen Slaloms gab es kein einziges Top-Fünf-Ergebnis für die Österreicher und vier verschiedene Sieger auf großteils bunt gemischten Podien. Unmittelbar vor Weihnachten gewannen in Val d‘Isere Timon Haugan und in Alta Badia sein norwegischer Landsmann Atle Lie McGrath.

Schwarz siegte vor zwei Jahren
Titelverteidiger in Madonna ist der Bulgare Albert Popow, in der Saison davor jubelte im italienischen Skiort Schwarz über seinen dritten und bisher letzten Slalomsieg. Wenige Tage später zog sich der Kärntner im Dezember 2023 in Bormio eine schwere Knieverletzung zu und erlitt später auf dem Weg zurück auch noch einen Bandscheibenvorfall.

Porträt von krone Sport
krone Sport
