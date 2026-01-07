Herren-Slalom in Madonna ab 18 Uhr LIVE

In Madonna di Campiglio erfolgt heute unter Flutlicht der Auftakt in den dicht gedrängten Slalom-Weltcup-Jänner. Mit sportkrone.at sind Sie ab 18 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Das ÖSV-Team wartet vor dem Klassiker auf der „Canalone Miramonti“ noch auf den ersten Torlauf-Podestplatz des Winters. Marco Schwarz will nach seinen vorweihnachtlichen Siegen im Riesentorlauf und Super-G bei der Rückkehr ins Nachbarland auch in seiner einstigen Paradedisziplin dick anschreiben, Manuel Feller sucht im neuen Jahr den Weg aus seiner Formkrise.
In den bisherigen Slaloms gab es kein einziges Top-Fünf-Ergebnis für die Österreicher und vier verschiedene Sieger auf großteils bunt gemischten Podien. Unmittelbar vor Weihnachten gewannen in Val d‘Isere Timon Haugan und in Alta Badia sein norwegischer Landsmann Atle Lie McGrath.
Schwarz siegte vor zwei Jahren
Titelverteidiger in Madonna ist der Bulgare Albert Popow, in der Saison davor jubelte im italienischen Skiort Schwarz über seinen dritten und bisher letzten Slalomsieg. Wenige Tage später zog sich der Kärntner im Dezember 2023 in Bormio eine schwere Knieverletzung zu und erlitt später auf dem Weg zurück auch noch einen Bandscheibenvorfall.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.