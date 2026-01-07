Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kontrolle verloren

Lenker (20) geriet in Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Tirol
07.01.2026 22:08
(Bild: Christian Jauschowetz)

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor am Mittwoch ein 20-jähriger Autolenker in einer Kurve der Ranggener Landesstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Autos.  

0 Kommentare

Am Mittwoch gegen 12 Uhr ereignete sich auf der Ranggener Landesstraße im Gemeindegebiet von Unterperfuss ein Verkehrsunfall zwischen drei Pkw, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Entgegenkommendes Auto touchiert
Ein 20-jähriger Österreicher verlor aus bislang unbekannter Ursache am Beginn einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Osten die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte das entgegenkommende Fahrzeug einer 51-jährigen Österreicherin. Die 51-Jährige und ihr Beifahrer, ein 55-jähriger Österreicher, blieben unverletzt, ihr Pkw wurde leicht beschädigt.

Kollision mit nachfolgendem Auto
Im Anschluss kollidierte der Wagen des 20-Jährigen mit dem ebenfalls entgegenkommenden Pkw eines 72-jährigen Österreichers, wodurch der 72-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde. Die Beifahrerin des 72-Jährigen, eine 66-jährige Österreicherin, blieb unverletzt. Das Auto wurde schwer beschädigt.

Unfallwagen schleuderte
Der Wagen des  20-jährigen Unfalllenkers schleuderte auf die Böschung und kam erst nach einer Drehung um die eigene Achse einige Meter unterhalb der Unfallstelle zum Stillstand. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Nach der Erstversorgung der Verletzten durch die Rettung wurde der 72-Jährige zur weiteren Versorgung ins LKH Hall abtransportiert.

Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
116.385 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
110.126 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
109.497 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf