Lenker (20) geriet in Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor am Mittwoch ein 20-jähriger Autolenker in einer Kurve der Ranggener Landesstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Autos.
Am Mittwoch gegen 12 Uhr ereignete sich auf der Ranggener Landesstraße im Gemeindegebiet von Unterperfuss ein Verkehrsunfall zwischen drei Pkw, bei dem zwei Personen verletzt wurden.
Entgegenkommendes Auto touchiert
Ein 20-jähriger Österreicher verlor aus bislang unbekannter Ursache am Beginn einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Osten die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte das entgegenkommende Fahrzeug einer 51-jährigen Österreicherin. Die 51-Jährige und ihr Beifahrer, ein 55-jähriger Österreicher, blieben unverletzt, ihr Pkw wurde leicht beschädigt.
Kollision mit nachfolgendem Auto
Im Anschluss kollidierte der Wagen des 20-Jährigen mit dem ebenfalls entgegenkommenden Pkw eines 72-jährigen Österreichers, wodurch der 72-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde. Die Beifahrerin des 72-Jährigen, eine 66-jährige Österreicherin, blieb unverletzt. Das Auto wurde schwer beschädigt.
Unfallwagen schleuderte
Der Wagen des 20-jährigen Unfalllenkers schleuderte auf die Böschung und kam erst nach einer Drehung um die eigene Achse einige Meter unterhalb der Unfallstelle zum Stillstand. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Nach der Erstversorgung der Verletzten durch die Rettung wurde der 72-Jährige zur weiteren Versorgung ins LKH Hall abtransportiert.
Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.