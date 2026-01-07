Lenker (20) geriet in Gegenverkehr: Zwei Verletzte

Unfallwagen schleuderte

Der Wagen des 20-jährigen Unfalllenkers schleuderte auf die Böschung und kam erst nach einer Drehung um die eigene Achse einige Meter unterhalb der Unfallstelle zum Stillstand. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Nach der Erstversorgung der Verletzten durch die Rettung wurde der 72-Jährige zur weiteren Versorgung ins LKH Hall abtransportiert.