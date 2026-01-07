Vorteilswelt
Bayerns Lennart Karl:

Medizinball war im Tirol-Urlaub treuer Begleiter

Fußball International
07.01.2026 18:34
Lennart Karl arbeitete beim Stanglwirt in Going mit Björn Schulz. Auch der Medizinball war beim ...
Lennart Karl arbeitete beim Stanglwirt in Going mit Björn Schulz. Auch der Medizinball war beim Training im Einsatz.(Bild: Instagram/Björn Schulz)

Lennart Karl ist eine der heißesten Aktien im deutschen Profifußball. Mit 17 Jahren zeigt der 1,68 Meter große Wirbelwind bereits überragende Leistungen bei Bayern München. Auch beim 5:0-Testspielsieg in Salzburg am Dienstag glänzte der Mittelfeldspieler. Seinen Winterurlaub verbrachte Karl in Tirol, wo er jeden Tag hart arbeitete.

0 Kommentare

Der 17-Jährige gab mit Björn Schulz, sportlicher Leiter des Stanglwirt in Going, richtig Gas. Bergsprints, Medizinball-Training, viel Arbeit mit dem Ball in der Halle, aber auch Box-Einheiten standen auf dem Programm. Schulz postete zwei Videos auf Instagram, beide gingen viral. Eines hält bei 1,7 Millionen Klicks.

