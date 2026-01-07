Medizinball war im Tirol-Urlaub treuer Begleiter

Lennart Karl ist eine der heißesten Aktien im deutschen Profifußball. Mit 17 Jahren zeigt der 1,68 Meter große Wirbelwind bereits überragende Leistungen bei Bayern München. Auch beim 5:0-Testspielsieg in Salzburg am Dienstag glänzte der Mittelfeldspieler. Seinen Winterurlaub verbrachte Karl in Tirol, wo er jeden Tag hart arbeitete.