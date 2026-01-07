Medizinball war im Tirol-Urlaub treuer Begleiter

Enger Kampf um Sieg – Österreicher nicht beteiligt
Slalom in Madonna
Lennart Karl ist eine der heißesten Aktien im deutschen Profifußball. Mit 17 Jahren zeigt der 1,68 Meter große Wirbelwind bereits überragende Leistungen bei Bayern München. Auch beim 5:0-Testspielsieg in Salzburg am Dienstag glänzte der Mittelfeldspieler. Seinen Winterurlaub verbrachte Karl in Tirol, wo er jeden Tag hart arbeitete.
Der 17-Jährige gab mit Björn Schulz, sportlicher Leiter des Stanglwirt in Going, richtig Gas. Bergsprints, Medizinball-Training, viel Arbeit mit dem Ball in der Halle, aber auch Box-Einheiten standen auf dem Programm. Schulz postete zwei Videos auf Instagram, beide gingen viral. Eines hält bei 1,7 Millionen Klicks.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.