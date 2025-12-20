Oh, du Stressige ...

Weihnachten: Zwischen Besinnlichkeit und Burnout

Krone Gesund
20.12.2025 07:00
Haben Sie schon die Geschenke besorgt, die Familientreffen geplant, für das Festessen alle Rezepte zusammen und den Baum geschmückt? Wenn Sie sich jetzt gestresst fühlen, sind Sie nicht alleine. 81 Prozent von uns fühlen sich zu den Festtagen gestresster. Und nach den vielen Leckereien und Festmahlen fühlen wir uns auch oft nicht ganz so wohl. In „Krone Gesund“ sind Psychotherapeutin Michaela Rojko und Ernährungswissenschaftler Fabian Prinz zu Gast und verraten, wie man gut durch diese Zeit kommt.

