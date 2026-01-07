Frau bei Einwanderungsrazzia in Auto erschossen

„Größte Aktion in der Geschichte der Behörde“

Der Einsatz fällt in eine großangelegte Einwanderungsoperation, die das Ministerium am Dienstag als „größte Aktion in der Geschichte der Behörde“ bezeichnet hatte. Rund 2000 Bundesbeamte sollen in den kommenden Wochen im Großraum Minneapolis eingesetzt werden. Viele Spitzenvertreter der Demokraten in Minnesota werfen der Regierung dagegen vor, mit dem massiven Personalaufgebot gezielt Angst zu schüren und die Lage zu eskalieren.