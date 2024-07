Surfen wie Snowden: So hinterlassen Sie keine Spur

Mit dem USB-Stick machte Snowden jeden Rechner zum „Wegwerf-System“, auf dem er arbeiten, kommunizieren oder Daten sichten konnte, ohne dabei eine Spur auf dem Computer zu hinterlassen. Sämtlicher Datenverkehr wurde durch das „Darknet“ geleitet, für Snowden war so jeder Computer ein Portal zur anonymen Kommunikation. Krone+ zeigt Ihnen, wie Sie sich auch so einen USB-Stick erstellen, wofür er sinnvoll – und wann er eher nicht so sinnvoll ist.