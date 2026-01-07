Trainer trotz geplatztem Wechsel: „Das gibt Kraft“
Kein Fußball-Witz
Vor dem eiskalten Trainingsauftakt der SV Ried bei fünf Minusgraden sprach Trainer Max Senft erstmals auch über seinen heißen „Weihnachtsflirt“ mit Meister Sturm Graz. Und der 36-Jährige machte trotz geplatztem Wechsel absolut nicht den Eindruck, mit seiner Situation unzufrieden zu sein . . .
Daheim weiter in der Provinz statt in der Fußball-Hauptstadt. Als Ziel weiterhin nur der Klassenerhalt und nicht der Titel. Weiter beim Aufsteiger statt beim Meister. Nur auf der nationalen Bühne statt auch auf der internationalen. Und am Konto weiter die bisherige Gage statt einer wohl deutlich aufgefetteten . . .
