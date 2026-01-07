Vorteilswelt
Serie A

Inter baut Tabellenführung aus, Napoli nur 2:2

Fußball International
07.01.2026 23:17
Jubel bei Inter Mailand
Jubel bei Inter Mailand

Inter Mailand hat die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft ausgebaut. Die Mailänder feierten am Mittwoch dank Toren von Federico Dimarco (42.) und Marcus Thuram (98.) einen 2:0-Erfolg bei Parma und haben nun vier Punkte Vorsprung auf den Lokalrivalen AC Milan, der am Donnerstag Genoa empfängt, und auch Titelverteidiger Napoli. Der Meister gab mit einem Heim-2:2 gegen Hellas Verona überraschend Zähler ab.

0 Kommentare

Napoli lag zur Pause vor eigenem Publikum gar mit 0:2 in Rückstand, konnte danach aber immerhin noch eine Niederlage verhindern. Scott McTominay (54.) mit einem Kopfball und Giovanni Di Lorenzo (82.) sicherten den Hausherren zumindest noch einen Punktgewinn.

Dadurch wurde es auch nichts aus Veronas erstem Sieg in Neapel seit 1983. Torino verlor mit Valentino Lazaro gegen Udinese 1:2 und wurde dadurch vom Neo-Zehnten in der Tabelle überholt. Lazaro und Co. sind nur noch auf Position zwölf zu finden.

