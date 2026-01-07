Inter baut Tabellenführung aus, Napoli nur 2:2

Inter Mailand hat die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft ausgebaut. Die Mailänder feierten am Mittwoch dank Toren von Federico Dimarco (42.) und Marcus Thuram (98.) einen 2:0-Erfolg bei Parma und haben nun vier Punkte Vorsprung auf den Lokalrivalen AC Milan, der am Donnerstag Genoa empfängt, und auch Titelverteidiger Napoli. Der Meister gab mit einem Heim-2:2 gegen Hellas Verona überraschend Zähler ab.