Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abgang steht bevor

Bulle Ratkov ist schon in Rom angekommen

Salzburg
07.01.2026 23:57
Am Flughafen entstand gleich ein Schnappschuss
Am Flughafen entstand gleich ein Schnappschuss(Bild: SS Lazio Rom)

Kurios, aber doch. Mit den Worten „Petar is here“ vermeldete Italiens Erstligist Lazio Rom auf sozialen Medien am Mittwochabend die Ankunft von Salzburg-Spieler Petar Ratkov am Flughafen Fiumicino. Mehr aber auch nicht...

0 Kommentare

Führende Experten hatten zuletzt gemunkelt, dass der Deal bereits durch sein soll. Den Italienern dürfte Salzburgs serbischer Topscorer (zwölf Tore und drei Vorlagen in der laufenden Saison) 13 Millionen Euro plus Boni und Weiterverkaufsgebühr wert sein. Dafür unterschreibt Ratkov einen Kontrakt bis 2030.

Lesen Sie auch:
Petar Ratkov wird wohl schon in Kürze einen Vertrag bei Lazio Rom unterzeichnen.
Die Details zum Deal
Abschied aus Salzburg! Stürmer vor Italien-Wechsel
07.01.2026

Zumindest steht fest, dass der 22-Jährige – er macht die Reise ins Camp nach Belek nicht mehr mit - bereits in der Ewigen Stadt weilt. Der Medizincheck soll am Donnerstag folgen. Ratkov war 2023 aus seiner Heimat von Vizemeister Backa Topola um kolportierte (und für die Serben rekordmäßige) 5 Millionen Euro gekommen. Sein Ex-Klub soll aber selbst noch eine saftige Weiterverkaufsgebühr von 15 Prozent besitzen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
119.398 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
112.207 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
110.004 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf