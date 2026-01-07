Bulle Ratkov ist schon in Rom angekommen

Kurios, aber doch. Mit den Worten „Petar is here“ vermeldete Italiens Erstligist Lazio Rom auf sozialen Medien am Mittwochabend die Ankunft von Salzburg-Spieler Petar Ratkov am Flughafen Fiumicino. Mehr aber auch nicht...
Führende Experten hatten zuletzt gemunkelt, dass der Deal bereits durch sein soll. Den Italienern dürfte Salzburgs serbischer Topscorer (zwölf Tore und drei Vorlagen in der laufenden Saison) 13 Millionen Euro plus Boni und Weiterverkaufsgebühr wert sein. Dafür unterschreibt Ratkov einen Kontrakt bis 2030.
Zumindest steht fest, dass der 22-Jährige – er macht die Reise ins Camp nach Belek nicht mehr mit - bereits in der Ewigen Stadt weilt. Der Medizincheck soll am Donnerstag folgen. Ratkov war 2023 aus seiner Heimat von Vizemeister Backa Topola um kolportierte (und für die Serben rekordmäßige) 5 Millionen Euro gekommen. Sein Ex-Klub soll aber selbst noch eine saftige Weiterverkaufsgebühr von 15 Prozent besitzen.
