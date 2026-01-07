Bulle Ratkov ist schon in Rom angekommen

Zumindest steht fest, dass der 22-Jährige – er macht die Reise ins Camp nach Belek nicht mehr mit - bereits in der Ewigen Stadt weilt. Der Medizincheck soll am Donnerstag folgen. Ratkov war 2023 aus seiner Heimat von Vizemeister Backa Topola um kolportierte (und für die Serben rekordmäßige) 5 Millionen Euro gekommen. Sein Ex-Klub soll aber selbst noch eine saftige Weiterverkaufsgebühr von 15 Prozent besitzen.