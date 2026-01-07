Vorteilswelt
„Gelindere Mittel“

So bekämpft Benko die Verlängerung seiner U-Haft

Gericht
07.01.2026 15:28
René Benko bei einem der zwei erstgerichtlich abgeschlossenen Prozessen mit Verteidiger Norbert ...
René Benko bei einem der zwei erstgerichtlich abgeschlossenen Prozessen mit Verteidiger Norbert Wess. Zur Fortsetzung der U-Haft ist das OLG am Zug.(Bild: Krone KREATIV/Christoph Birbaumer, Wolfgang Spitzbart)

Nach elf gescheiterten Versuchen, freizukommen, wandte sich der Milliardenpleitier mit einer 37 Seiten langen Beschwerde ans Oberlandesgericht: Krone+ weiß, wie Benko und sein Anwalt argumentieren wollen.

0 Kommentare

Es bleibt spannend in der Causa Benko. Denn erstmals hat der gefallene Immo-Jongleur Beschwerde beim Oberlandesgericht gegen die neuerliche Fortsetzung der U-Haft eingelegt. Diese Instanz wird wohl in den nächsten zwei Wochen darüber entscheiden, ob die Inhaftierung des Pleitiers noch verhältnismäßig ist oder durch gelindere Mittel ersetzt werden kann.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Porträt von Rainer Fleckl
Rainer Fleckl
Krone Plus Logo
„Gelindere Mittel“
So bekämpft Benko die Verlängerung seiner U-Haft
Missbrauchsvorwürfe
Anklage gegen Ex-Mitarbeiter im SOS-Kinderdorf
Steirer im Spital
Burschenschafter attackiert: „War spontane Idee“
Kinderschänder-Prozess
Matratzenlager, Kameras und venezianischer Spiegel
Krone Plus Logo
Kurioser Fall in OÖ
Darf man in einem Polizeiauto Beamte beschimpfen?
