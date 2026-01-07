So bekämpft Benko die Verlängerung seiner U-Haft

Koreanischer Food-Trend auf Social Media
Nach elf gescheiterten Versuchen, freizukommen, wandte sich der Milliardenpleitier mit einer 37 Seiten langen Beschwerde ans Oberlandesgericht: Krone+ weiß, wie Benko und sein Anwalt argumentieren wollen.
Es bleibt spannend in der Causa Benko. Denn erstmals hat der gefallene Immo-Jongleur Beschwerde beim Oberlandesgericht gegen die neuerliche Fortsetzung der U-Haft eingelegt. Diese Instanz wird wohl in den nächsten zwei Wochen darüber entscheiden, ob die Inhaftierung des Pleitiers noch verhältnismäßig ist oder durch gelindere Mittel ersetzt werden kann.
