„Das Gefühl des Siegens ist mir abgegangen“

„Untertags war ich mit der Familie frei Skifahren, am Abend sind wir gemütlich zusammengesessen – alles sehr ruhig“, erzählt Marco Schwarz von seinem Rutsch ins Neue Jahr. „Ich habe es sehr genossen.“ Kein Wunder. Immerhin jubelte der Kärntner über einen perfekten Abschluss des Jahres. Er siegte in Alta Badia und in Livigno; im Riesentorlauf und erstmals im Super-G.