„Das Gefühl des Siegens ist mir abgegangen“

Warum für Ski-Ass Marco Schwarz plötzlich der Slalom die Achillesferse ist. Wie er in seiner einstigen Parade-Disziplin wieder in die Spur kommen will. Wieso der Kärntner an Madonna di Campiglio besondere Erinnerungen hat.
„Untertags war ich mit der Familie frei Skifahren, am Abend sind wir gemütlich zusammengesessen – alles sehr ruhig“, erzählt Marco Schwarz von seinem Rutsch ins Neue Jahr. „Ich habe es sehr genossen.“ Kein Wunder. Immerhin jubelte der Kärntner über einen perfekten Abschluss des Jahres. Er siegte in Alta Badia und in Livigno; im Riesentorlauf und erstmals im Super-G.
