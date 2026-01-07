Chaos an der Kasse
„Mäh“-Alarm! Dutzende Schafe stürmten Supermarkt
Einen ungewöhnlichen Ausflug haben mehrere Dutzend Schafe in Bayern unternommen: Sie gingen „shoppen“. Rund 20 Minuten verbrachten die Schafe an der Kasse des Discounters und wollten den Markt gar nicht mehr verlassen.
Der Marktleiter des Penny-Markts im unterfränkischen Burgsinn in Deutschland dachte zuerst an einen Scherz, aber am Montag stürmten tatsächlich rund 50 Schafe den Discounter. Sie verbrachten etwa 20 Minuten im Kassenbereich zwischen den Regalen, bevor die Mitarbeitenden die Schafe durch lautes Knallen der Kasse nach draußen scheuchen konnten.
Ein Supermarkt-Kunde fuhr dem Schäfer Dieter Michler nach und informierte ihn, dass ein Teil seiner Herde einen Abstecher in den Discounter gemacht hatte. Dort sammelte Michler – der mit 500 Schafen auf dem Weg ins Winterquartier war – die Ausreißer am Parkplatz wieder ein.
Michler vermutet, dass Einkaufstaschen die Schafe in den Supermarkt gelockt hatten. „Da wird wohl jemand mit einer Tasche in den Supermarkt gelaufen sein, und dann sind sie hinterher“, so der Schäfer. Die Einkaufstasche könnte Ähnlichkeit mit einem Salzsack oder Kübel gehabt haben, in dem normalerweise Futter für die Schafe drin sei.
„Ein paar Flaschen umgeschmissen“
Der Ausflug ist für die Tiere und den Schäfer gut ausgegangen. Die Schafe sind wohlauf und der Schaden im Supermarkt hielt sich in Grenzen. „Die Schafe waren brav und haben auch nichts angefressen, ein bisschen Dreck gemacht und ein paar Flaschen umgeschmissen“, berichtete Marktleiter Jürgen Kippes der „Süddeutschen Zeitung“. Der Discounter wurde inzwischen gründlich gereinigt, denn die ein oder andere Hinterlassenschaft blieb dann doch zwischen den Regalen zurück.
Der Markt verzichtet auf eine Schadensersatzforderung und will nun sogar für ein Jahr eine Patenschaft für die 50 Schafe übernehmen – etwa in Form von Futter. Auch die Kunden nahmen den Ausflug der Schafe mit Humor, versicherte Kippes: „Die fanden das lustig.“
