„Mäh“-Alarm! Dutzende Schafe stürmten Supermarkt

„Ein paar Flaschen umgeschmissen“

Der Ausflug ist für die Tiere und den Schäfer gut ausgegangen. Die Schafe sind wohlauf und der Schaden im Supermarkt hielt sich in Grenzen. „Die Schafe waren brav und haben auch nichts angefressen, ein bisschen Dreck gemacht und ein paar Flaschen umgeschmissen“, berichtete Marktleiter Jürgen Kippes der „Süddeutschen Zeitung“. Der Discounter wurde inzwischen gründlich gereinigt, denn die ein oder andere Hinterlassenschaft blieb dann doch zwischen den Regalen zurück.