Mentalcoach verrät Methoden, um Ängste zu besiegen

Wovor haben Sie denn Angst? Spinnen oder Schlangen vielleicht? Zu den häufigsten Ängsten gehören allerdings Existenzangst, Versagensangst und damit einhergehend Leistungsdruck oder Verlustangst. Besonders im Job, zeigen Studien, fürchten wir uns mehr, als vor Spinnen. Wir leben in einem Zeitalter der Angst – mit Excel kommen die meisten zurecht, aber mit unseren Gefühlen? „Das haben wir nicht gelernt“, sagt Marcus Teuber, Studiogast in „Krone Gesund“.
