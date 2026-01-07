Wie soll Österreichs Bildungssystem aussehen?

Ob es bei der Einführung neuer Fächer zu mehr Schulstunden für Schüler kommen soll, wird ebenfalls abgefragt: Oder soll im Gegenzug bei bestehenden Fächern gekürzt werden? Die Umfrageteilnehmer sollen auch die Wichtigkeit der im Unterricht vermittelten Kompetenzen reihen – also etwa, ob sie digitale oder soziale Kompetenzen, Teamarbeit oder etwa kritisches Denken für wichtiger halten.