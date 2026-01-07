Vorteilswelt
Umfrage von Minister

Wie soll Österreichs Bildungssystem aussehen?

Innenpolitik
07.01.2026 22:56
Christoph Wiederkehr befragt in den kommenden zwei Wochen die Österreicherinnen und ...
Christoph Wiederkehr befragt in den kommenden zwei Wochen die Österreicherinnen und Österreicher.

Welche Fähigkeiten werden gebraucht? Welche Fächer machen noch Sinn und welche fehlen? Wie kann unser Bildungssystem digitaler werden? Antworten auf diese Fragen will Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den Österreichern.

Bis Ende März will Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr seinen „Plan Zukunft“ fertiggestellt haben, der Reformmaßnahmen vom Kindergarten über die Schulen bis zur Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen enthalten soll. Die Umsetzung ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

„Der Plan Zukunft soll nicht am Schreibtisch entstehen“, kündigt der Bildungsminister an. Ausgestalten will er seinen „Plan Zukunft“ mithilfe einer Umfrage: „Wir wollen bewusst die Perspektiven jener einbeziehen, die Schule täglich erleben und gestalten“, lädt er Lehrkräfte, Eltern, Schüler sowie alle Menschen, denen Bildung ein Anliegen ist, ein, unter https://www.bildungfuersleben.at/ ihre Meinung abzugeben.

Unsere Schulen stehen vor tiefgreifenden Veränderungen. KI, Digitalisierung und gesellschaftliche Umbrüche verändern, was Kinder heute lernen müssen.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr

Neue Fächer und Zusammenlegungen?
Gefragt wird unter anderem nach konkreten Maßnahmen wie der Einführung von eigenen Fächern für Medienkompetenz, Demokratiebildung oder Wirtschafts- und Finanzbildung. Aber auch, ob Fächer wie Biologie, Physik und Chemie zu größeren Themenbereichen wie etwa zu Naturwissenschaften zusammengefasst werden sollen.

Ob es bei der Einführung neuer Fächer zu mehr Schulstunden für Schüler kommen soll, wird ebenfalls abgefragt: Oder soll im Gegenzug bei bestehenden Fächern gekürzt werden? Die Umfrageteilnehmer sollen auch die Wichtigkeit der im Unterricht vermittelten Kompetenzen reihen – also etwa, ob sie digitale oder soziale Kompetenzen, Teamarbeit oder etwa kritisches Denken für wichtiger halten.

