Immobilienmarkt hat Talsohle durchschritten

Besonders auffällig ist, dass Eigentumswohnungen wieder an Attraktivität gewinnen. Nachdem Mieten in den vergangenen Jahren stark nachgefragt waren, holen Kaufobjekte nun auf und überholen sie in der Nachfrageentwicklung. Bei der Preisprognose sieht es allerdings anders aus. Dort liegen die neuen, freien Mietwohnungen in zentraler Lage (siehe Grafik) mit plus vier Prozent heuer klar an der Spitze. Zentrale Eigentumswohnungen legen hingegen um 3,5 Prozent zu. Allerdings ist hier ein Stadt-Land-Gefälle zu bemerken. Eigene Wohnungen am Land dürften nämlich nur um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr teurer werden.