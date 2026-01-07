Rob Reiners Sohn verliert überraschend Anwalt

Eigentlich hätte Nick Reiner bei dem Termin die Anklage verlesen werden sollen. Richterin Theresa McGonigle verlegte das nun auf den 23. Februar und wies dem 32-jährigen Reiner eine Pflichtverteidigerin zu. Zuvor war schon zu sehen gewesen, wie Jackson dem 32-Jährigen die Pflichtverteidigerin vorstellte. US-Medien zufolge könnte der Vorgang bedeuten, dass die Reiner-Familie die Anwaltskosten in dem Fall nicht länger übernehmen will.