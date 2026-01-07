Rob Reiners Sohn verliert überraschend Anwalt

Ihm wird vorgeworfen, seine Eltern umgebracht zu haben. Jetzt hat der Sohn von „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele seinen Star-Anwalt verloren. Dieser sagt, er habe keine andere Wahl gehabt ...
„Wir hatten das Gefühl, dass wir an dieser Stelle keine andere Wahl haben, als darum zu bitten, unser Mandat niederzulegen“, sagte Anwalt Alan Jackson übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vor Gericht in Los Angeles. Auf die Frage, ob er dem zustimme, sagte der wegen Mordes angeklagte Nick Reiner: „Ja, da stimme ich Ihnen zu, Euer Ehren.“
Reiner trug bei dem Termin einen braunen Gefängnisoverall über einem weißen T-Shirt, seine Haare waren kurz geschnitten. Die Richterin erlaubte zwar eine Kamera im Gerichtssaal, Reiner durfte allerdings auf Anwalts-Wunsch nicht gefilmt werden.
Eigentlich hätte Nick Reiner bei dem Termin die Anklage verlesen werden sollen. Richterin Theresa McGonigle verlegte das nun auf den 23. Februar und wies dem 32-jährigen Reiner eine Pflichtverteidigerin zu. Zuvor war schon zu sehen gewesen, wie Jackson dem 32-Jährigen die Pflichtverteidigerin vorstellte. US-Medien zufolge könnte der Vorgang bedeuten, dass die Reiner-Familie die Anwaltskosten in dem Fall nicht länger übernehmen will.
„Nicht des Mordes schuldig“
Sein Team und er stehen weiterhin hinter Reiner, wie Jackson betonte. „Wir haben diese Angelegenheit von oben bis unten und von vorne bis hinten untersucht.“ Sie hätten herausgefunden, dass Reiner „gemäß den Gesetzen Kaliforniens des Mordes nicht schuldig ist“, erklärte der Anwalt.
Gewalttat kurz vor Weihnachten
Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen wegen zweifachen Mordes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe. Bei einem ersten Gerichtstermin im Dezember hatte sich Nick Reiner nicht zu Schuld oder Unschuld geäußert. Der 32-Jährige war Mitte Dezember festgenommen worden, rund sechs Stunden nachdem die Polizei seine getöteten Eltern in deren Haus im Stadtteil Brentwood entdeckt hatte.
Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie „Harry und Sally“, „Misery“ und „Eine Frage der Ehre“, war 78 Jahre alt. Seine Frau Michele, die als Fotografin gearbeitet hatte, war nach Angaben der Staatsanwaltschaft 70 Jahre alt. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau, Penny Marshall.
