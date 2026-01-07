Plan nach Karriereende: Messi lässt aufhorchen

Suarez gründete Klub in Uruguay

Im Mai half Messi seinem langjährigen früheren MLS- und FC-Barcelona-Teamkollegen Luis Suarez, einen neuen Viertligaclub, Deportivo LSM, in Uruguay zu gründen. „Ich möchte Luis dafür danken, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, an diesem Projekt teilzuhaben, an dem er seit vielen Jahren arbeitet, und das stark gewachsen ist“, sagte Messi damals laut ESPN Uruguay.