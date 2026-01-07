Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich möchte ...“

Plan nach Karriereende: Messi lässt aufhorchen

Fußball International
07.01.2026 20:14
Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/LUIS ROBAYO)

Lionel Messi möchte dem Fußball auch nach seiner aktiven Karriere erhalten bleiben. Der 38-jährige argentinische Superstar möchte aber nicht als Trainer fungieren, sondern einen eigenen Klub besitzen und auf den Spuren etwa von Inter-Miami-Mitbesitzer David Beckham wandeln. 

0 Kommentare

„Ich sehe mich nicht als Trainer. Ich möchte meinen eigenen Klub haben, von unten starten und ihn dann groß machen“, sagte der achtfache Gewinner des Ballon d‘Or dem argentinischen Streaming-Kanal Luzu TV.

Bei Inter Miami steht Messi noch bis 2028 unter Vertrag, sein Vertrag inkludiert einen zukünftigen Minderheitsanteil am Klub der Major League Soccer (MLS). Die neue Saison startet am 21. Februar mit einem Gastspiel beim Los Angeles FC.

Suarez gründete Klub in Uruguay
Im Mai half Messi seinem langjährigen früheren MLS- und FC-Barcelona-Teamkollegen Luis Suarez, einen neuen Viertligaclub, Deportivo LSM, in Uruguay zu gründen. „Ich möchte Luis dafür danken, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, an diesem Projekt teilzuhaben, an dem er seit vielen Jahren arbeitet, und das stark gewachsen ist“, sagte Messi damals laut ESPN Uruguay.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
114.169 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
108.984 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
108.054 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Fußball International
Halbfinale im Supercup
LIVE: 2:0 nach 30 Minuten! Barca führt Bilbao vor
Premier-League-Ticker
LIVE: Konferenz mit Glasners „Eagles“ und ManCity
„Ich möchte ...“
Plan nach Karriereende: Messi lässt aufhorchen
Krone Plus Logo
Bayerns Lennart Karl:
Medizinball war im Tirol-Urlaub treuer Begleiter
„Größter Dämon“
Unheilbar krank: Sport-Moderatorin spricht offen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf