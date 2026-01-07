Plan nach Karriereende: Messi lässt aufhorchen

Lionel Messi möchte dem Fußball auch nach seiner aktiven Karriere erhalten bleiben. Der 38-jährige argentinische Superstar möchte aber nicht als Trainer fungieren, sondern einen eigenen Klub besitzen und auf den Spuren etwa von Inter-Miami-Mitbesitzer David Beckham wandeln.
„Ich sehe mich nicht als Trainer. Ich möchte meinen eigenen Klub haben, von unten starten und ihn dann groß machen“, sagte der achtfache Gewinner des Ballon d‘Or dem argentinischen Streaming-Kanal Luzu TV.
Bei Inter Miami steht Messi noch bis 2028 unter Vertrag, sein Vertrag inkludiert einen zukünftigen Minderheitsanteil am Klub der Major League Soccer (MLS). Die neue Saison startet am 21. Februar mit einem Gastspiel beim Los Angeles FC.
Suarez gründete Klub in Uruguay
Im Mai half Messi seinem langjährigen früheren MLS- und FC-Barcelona-Teamkollegen Luis Suarez, einen neuen Viertligaclub, Deportivo LSM, in Uruguay zu gründen. „Ich möchte Luis dafür danken, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, an diesem Projekt teilzuhaben, an dem er seit vielen Jahren arbeitet, und das stark gewachsen ist“, sagte Messi damals laut ESPN Uruguay.
