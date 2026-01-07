Feller frustriert: „Dafür fahre ich nicht Ski“

„Der Speed ist jetzt nicht so schlecht. Wenn schwarz auf weiß aber nichts dasteht, bringt mir das nichts. Ich kann nicht mehr machen, als weitermachen“, so Feller, der dennoch optimistisch in Richtung des nächsten Slaloms blickt. „Vielleicht funktioniert es in Adelboden. Das ist definitiv ein Ort, wo ich schon sehr viele schöne Erfolge feiern durfte.“ Immerhin weiß Feller, wie es sich anfühlt, in Adelboden auf dem obersten Treppchen zu stehen. 2024 setzte sich der mittlerweile 33-Jährige schon einmal im Schweizer Schnee gegen die Konkurrenz durch.