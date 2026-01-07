Vorteilswelt
Ausfall in Madonna

Feller frustriert: „Dafür fahre ich nicht Ski“

Ski Alpin
07.01.2026 22:44
Manuel Feller ging in Madonna leer aus.
Manuel Feller ging in Madonna leer aus.(Bild: GEPA)

52 Punkte aus fünf Slaloms. Auch das Flutlicht-Spektakel in Madonna endete für Manuel Feller mit einem Ausfall. „Wenn du in Madonna nicht Gas gibst und am Limit bist, bist du gleich mal 20. 25. – dafür fahre ich nicht Ski“, fand der Tiroler nach dem Rennen deutliche Worte.

0 Kommentare

„Der Speed ist jetzt nicht so schlecht. Wenn schwarz auf weiß aber nichts dasteht, bringt mir das nichts. Ich kann nicht mehr machen, als weitermachen“, so Feller, der dennoch optimistisch in Richtung des nächsten Slaloms blickt. „Vielleicht funktioniert es in Adelboden. Das ist definitiv ein Ort, wo ich schon sehr viele schöne Erfolge feiern durfte.“ Immerhin weiß Feller, wie es sich anfühlt, in Adelboden auf dem obersten Treppchen zu stehen. 2024 setzte sich der mittlerweile 33-Jährige schon einmal im Schweizer Schnee gegen die Konkurrenz durch.

Lesen Sie auch:
Michael Matt wurde als bester Österreicher Zwölfter.
Flutlicht-Slalom
ÖSV kassiert Watschn bei Noel-Triumph in Madonna
07.01.2026
Enttäuscht in Madonna
Schwarz: „Hat nicht viel mit Slalomfahren zu tun“
07.01.2026

„Können nicht zufrieden sein“
Aktuell sind Feller und Co. davon jedoch weit entfernt, noch immer wartet Rot-Weiß-Rot auf das erste Slalom-Podium der Saison. „Wir können nicht zufrieden sein. Es geht nur mit Vollgas“, traf es Marko Pfeifer auf den Punkt. „Jedes Rennen nagt ein bisschen am Selbstvertrauen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag“, hofft der Cheftrainer, seine Schützlinge bei den Klassikern in Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming in besserer Form zu sehen. 

