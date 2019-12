Vorsicht: Alkohol ist kein Seelentröster!

Mit der Zeit verstärken sich nur die Probleme

„Alkohol stellt das in unserer unter Druck setzenden Erfolgsgesellschaft am häufigsten angewandte ,Beruhigungsmedikament‘ dar“, stimmt auch Suchtexperte Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Musalek, ärztlicher Direktor des Anton Proksch Instituts in Wien, zu. „Gerade für depressive Menschen und vor allem jetzt in der Weihnachtszeit fungieren diese Getränke als Spannungs- und Angstlöser. Ihr Konsum wird mitunter sogar als euphorisierend empfunden. Ab dem zweiten bis dritten Glas setzt eine körperlich wie seelisch analgetische (schmerzlindernde) Wirkung ein, was viele als angenehm empfinden.“ Das Problem: Alkohol wirkt höchstens kurze Zeit, mittel- und langfristig verschlimmert er nur das der Sucht zugrunde liegende Problem, in vielen Fällen nämlich Depressionen und Angststörungen. (70 Prozent jener Patienten, die aufgrund von Alkoholsucht behandelt werden, leiden auch an diesen Krankheiten.)