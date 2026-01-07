Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Lief gut, aber ...“

Beliebtes Lokal sperrt überraschend zu

Kärnten
07.01.2026 21:00
Das Juicy Lucy am Neuen Platz in Spittal schließt die Türen.
Das Juicy Lucy am Neuen Platz in Spittal schließt die Türen.(Bild: Elisa Aschbacher)

Das beliebte Kärntner Lokal Juicy Lucy schließt seine Pforten. Der Betreiber spricht über die Gründe. Noch bis 28. Februar hat der Gastro-Betrieb geöffnet. 

0 Kommentare

Damit hat wohl niemand gerechnet: „Aber es musste so sein“, sagt Inhaber Daniel Ramsbacher, der mit Diana Brandner-Kalt und Christian Kalt das Lokal Juicy Lucy in Spittal sechs Jahre erfolgreich geführt hat.

Aus privaten und gesundheitlichen Gründen sei es jedoch nicht mehr möglich. „Die Schließung war eine schwere Entscheidung. Aber man muss einfach schauen, was wichtiger ist – und das ist nun einmal das private Leben“, sagt Ramsbacher, der auch das Lokal Hacienda Mexicana betreibt und Spittaler Tourismusobmann ist.

Zitat Icon

Es sind private Gründe. Man muss schauen, was einem wichtiger ist – das private oder das berufliche Leben. 

Daniel Ramsbacher, Gastronom

Ramsbacher will daraufhinweisen, dass es sich nicht um finanzielle Gründe handelt. „Das Lokal ist hervorragend gelaufen, wir sind schuldenfrei“, betont der 50-jährige Gastronom. 

Suche nach neuem Betreiber
Nun werden neue Betreiber gesucht. „Wir sind in Verhandlungen, Gespräche laufen. Aber noch gibt es nichts Konkretes. Ein Nachfolger wäre natürlich super für diesen Standort.“

Bis 28. Februar hat der beliebte Gastro-Betrieb – in dem Frühstück, Mittagsmenüs, Abendessen angeboten werden – noch geöffnet.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
116.385 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
110.126 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
109.497 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Kärnten
„Lief gut, aber ...“
Beliebtes Lokal sperrt überraschend zu
„Ein Chaos!“
Starkoch Wallner platzt nach Spitalsbesuch Kragen
Nach der Galgenfrist
Der Austria droht nun der nächste Insolvenzantrag
Zeugen gesucht
Skikollision: Vierjährige im Gesicht verletzt
Krone Plus Logo
NHL-Ass Marco Kasper:
„Es ist schwierig – klar erwarte ich mehr von mir“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf