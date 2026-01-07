Beliebtes Lokal sperrt überraschend zu

Das beliebte Kärntner Lokal Juicy Lucy schließt seine Pforten. Der Betreiber spricht über die Gründe. Noch bis 28. Februar hat der Gastro-Betrieb geöffnet.
Damit hat wohl niemand gerechnet: „Aber es musste so sein“, sagt Inhaber Daniel Ramsbacher, der mit Diana Brandner-Kalt und Christian Kalt das Lokal Juicy Lucy in Spittal sechs Jahre erfolgreich geführt hat.
Aus privaten und gesundheitlichen Gründen sei es jedoch nicht mehr möglich. „Die Schließung war eine schwere Entscheidung. Aber man muss einfach schauen, was wichtiger ist – und das ist nun einmal das private Leben“, sagt Ramsbacher, der auch das Lokal Hacienda Mexicana betreibt und Spittaler Tourismusobmann ist.
Es sind private Gründe. Man muss schauen, was einem wichtiger ist – das private oder das berufliche Leben.
Daniel Ramsbacher, Gastronom
Ramsbacher will daraufhinweisen, dass es sich nicht um finanzielle Gründe handelt. „Das Lokal ist hervorragend gelaufen, wir sind schuldenfrei“, betont der 50-jährige Gastronom.
Suche nach neuem Betreiber
Nun werden neue Betreiber gesucht. „Wir sind in Verhandlungen, Gespräche laufen. Aber noch gibt es nichts Konkretes. Ein Nachfolger wäre natürlich super für diesen Standort.“
Bis 28. Februar hat der beliebte Gastro-Betrieb – in dem Frühstück, Mittagsmenüs, Abendessen angeboten werden – noch geöffnet.
