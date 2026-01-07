Fünf Baustellen muss die Landesregierung angehen
In Salzburg
Das politische Jahr beginnt am Freitag mit einer Klausur im Flachgauer Anthering. Die Salzburger erwarten davon Antworten bei der Pflege und der Gesundheitsversorgung. Die Landesregierung aus ÖVP und FPÖ will dabei weitere Möglichkeiten zum Einsparen finden.
Die Landesregierung startet mit einer Klausur ins neue Jahr. Im Vordergrund des Treffens in Anthering steht die finanzielle Situation des Landes. Wie berichtet, plant Schwarz-Blau für 2026 mit 350 Millionen Euro Neuverschuldung. Jetzt ist die Koalition auf der Suche nach weiteren Einsparungsmöglichkeiten. Daneben gibt es zahlreiche weitere Baustellen, bei denen die Salzburger auf Antworten warten:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.