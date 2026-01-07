Fünf Baustellen muss die Landesregierung angehen

Die Landesregierung startet mit einer Klausur ins neue Jahr. Im Vordergrund des Treffens in Anthering steht die finanzielle Situation des Landes. Wie berichtet, plant Schwarz-Blau für 2026 mit 350 Millionen Euro Neuverschuldung. Jetzt ist die Koalition auf der Suche nach weiteren Einsparungsmöglichkeiten. Daneben gibt es zahlreiche weitere Baustellen, bei denen die Salzburger auf Antworten warten: