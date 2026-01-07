Asbest-Alarm bei Abbruch von Kärntner Gymnasium

Enger Kampf um Sieg – Österreicher nicht beteiligt
Slalom in Madonna
Schwere Folgen hat ein grober Fehler auf einer Großbaustelle in Kärnten: Krebserregendes Material gelangte in die Luft! Schuld seien „Sprachschwierigkeiten“ gewesen – die osteuropäischen Bauarbeiter hätten nicht verstanden, wie mit Asbest umzugehen gewesen wäre, heißt es beim Strafprozess in Klagenfurt.
Schon lang war im ehemaligen Alpen-Adria-Gymnasium in Völkermarkt über Asbestbelastungen des 50 Jahre alten Gebäudes gemunkelt worden. Messungen waren zwar ergebnislos geblieben, beim Abriss im Sommer 2024 wurde es dann aber traurige Gewissheit.
