Asbest-Alarm bei Abbruch von Kärntner Gymnasium

Schwere Folgen hat ein grober Fehler auf einer Großbaustelle in Kärnten: Krebserregendes Material gelangte in die Luft! Schuld seien „Sprachschwierigkeiten“ gewesen – die osteuropäischen Bauarbeiter hätten nicht verstanden, wie mit Asbest umzugehen gewesen wäre, heißt es beim Strafprozess in Klagenfurt.