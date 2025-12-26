„Sleepmaxxing“: Zweifelhafte Tipps für mehr Schlaf

Wer ist nicht gerne ausgeschlafen? Es ist längst wissenschaftlich bewiesen, wie wichtig eine ausreichende und gute Nachtruhe für Körper, Psyche und den Alltag ist. Dazu passend macht der Social-Media-Trend „Sleepmaxxing“ Furore – das ist eine Wortkombination aus „Sleep“ und „maxxing“ (von „to max out“, also maximieren). Es bedeutet nichts anderes, als „das Maximale“ aus dem Schlaf herauszuholen. Er wird zur Priorität gemacht, Dauer und Qualität sollen gesteigert werden. Auf Plattformen wie TikTok werden mit passendem Hashtag entsprechende Tipps verbreitet.