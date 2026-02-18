Großglockner-Tragödie wird nun minutiös aufgerollt

Partnerin verlassen, um doch noch Hilfe zu holen

Ihr Partner hatte sie gegen 2 Uhr allein zurückgelassen und sich selbst am Weg gemacht, um nach der Gipfelüberschreitung vom Notraum der Erzherzog-Johann-Hütte doch noch einen Hilferuf abzusetzen – erst um 3.30 Uhr. Auf Hilfsangebote, unter anderem den Überflug eines Polizeihubschraubers, hatte das Paar vorher nicht reagiert. Der Mann schaltete nach einem Kontakt sogar das Handy auf lautlos, lautet der konkrete Vorwurf.