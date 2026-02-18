Kilde macht Shiffrin eine goldige Liebeserklärung

„Mikaela, was du heute getan hast, zeigt, dass deine mentale Stärke nicht von dieser Welt ist“, beginnt Aleksander Aamodt Kilde sein Instagram-Posting – und beendet es mit einer Liebeserklärung an seine Verlobte Mikaela Shiffrin.
„Vor vier Jahren hast du Olympia mit mehr Fragen als Antworten verlassen. Heute hast du jede einzelne beantwortet. Du hast uns alle den Mund geschlossen und der Welt gezeigt, wer die Königin ist“, so der 33-jährige Norweger weiter.
„Ich liebe dich!“
Und der Gesamt-Weltcupsieger von 2020 weiß, wovon er spricht. „Ich habe all die Arbeit gesehen, die du in den letzten Jahren sowohl körperlich als auch geistig investiert hast – du bist meine größte Inspiration und ich bin ein stolzer Verlobter und sage abschließend: Ich liebe dich!“
Shiffrin fuhr am Mittwoch im Slalom zu ihrer dritten Goldenen, nachdem sie in den vergangenen Jahren so einiges wegzustecken hatte. Es war ihre erste Olympia-Medaille, seit ihr Vater bei einem häuslichen Unfall im Winter 2020 ums Leben gekommen war – und die erste nach den enttäuschenden Spielen in Peking 2022.
