Kilde macht Shiffrin eine goldige Liebeserklärung

Shiffrin fuhr am Mittwoch im Slalom zu ihrer dritten Goldenen, nachdem sie in den vergangenen Jahren so einiges wegzustecken hatte. Es war ihre erste Olympia-Medaille, seit ihr Vater bei einem häuslichen Unfall im Winter 2020 ums Leben gekommen war – und die erste nach den enttäuschenden Spielen in Peking 2022.