Sind Träume Botschaften aus dem Unterbewusstsein?

Funkspruch sorgt für Ärger bei ÖSV-Hoffnung Scheib
„Eine andere Linie“
Warum meldet sich in der Nacht, was wir am Tag wegdrücken? Und weshalb wirken manche Träume emotional echter als das echte Leben? Die Forschung zeigt: Träume sortieren Gefühle, verarbeiten Erlebnisse und bringen uns wieder ins Gleichgewicht. Doch was verrät es über unser Unterbewusstsein?
Fast jede Nacht erleben wir sie – und doch entziehen sie sich unserem Zugriff: Träume. Mal bizarr, mal beängstigend, mal überraschend real. Lange galten sie als verschlüsselte Botschaften des Unbewussten. Die moderne Psychologie zeichnet jedoch ein anderes Bild.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.