Kärntens weißes Gold bleibt weiter heißes Eisen

Seit 15 Jahren will eine australische Bergbaugesellschaft in Kärnten Lithium abbauen – gegen den Widerstand von Umweltschützern, die das Projekt bis zum Verwaltungsgericht bekämpfen. Die vielen Verzögerungen scheinen aber gar nicht zu schaden: Mit dem seltenen Erz ist auch ohne Förderung offenbar viel Geld zu machen.