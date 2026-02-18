Kärntens weißes Gold bleibt weiter heißes Eisen

Politischer Aschermittwoch: Zwischen Reden & Bier
Seit 15 Jahren will eine australische Bergbaugesellschaft in Kärnten Lithium abbauen – gegen den Widerstand von Umweltschützern, die das Projekt bis zum Verwaltungsgericht bekämpfen. Die vielen Verzögerungen scheinen aber gar nicht zu schaden: Mit dem seltenen Erz ist auch ohne Förderung offenbar viel Geld zu machen.
Wird auf der Koralpe je Lithium abgebaut? Auch wenn der European Lithium-Geschäftsführer Dietrich Wanke das im „Krone“-Gespräch mehrfach bestätigt hat, bleibt es spannend.
