ÖSV-Dame hat bei „Gold-Izzi“ einiges abgeschaut

Vorarlberg
18.02.2026 19:55
Sonja Gigler war am Mittwoch bereits auf dem Olympia-Kurs unterwegs.
Sonja Gigler war am Mittwoch bereits auf dem Olympia-Kurs unterwegs.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Wie man in Livigno olympisches Gold holt, weiß ein Vorarlberger ganz genau: Snowboardcrosser Alessandro „Izzi“ Hämmerle. Der schnappte sich dort am vergangenen Donnerstag seinen zweiten Olympiasieg nach Peking 2022. Nur logisch, dass sich da auch die Skicrosser dafür interessieren, wie das der Montafoner gemacht hat.

„Die Vorfreude auf das Rennen am Freitag ist schon riesengroß. Auch wenn ich zu Wochenbeginn mit Magen-Darm-Problemen flachgelegen bin, darum verspätet nach Livigno angereist bin und die Energie noch nicht so da ist“, erzählt Sonja Gigler, die am Mittwoch das erste offizielle Training auf dem Skicross-Olympiakurs bestritten hat. „Durch den Neuschnee der letzten Tage ist es zwar immer noch langsam. Arbeitet man gut, bekommt man aber dennoch einen guten Speed zusammen.“

Aufschlüsse aus Snowboardrennen
Dass man nicht zu hundert Prozent fit sein muss, um als Ländle-Olympionike in Livigno erfolgreich zu sein, bewies schon Alessandro Hämmerle vorigen Donnerstag. Trotz einer Verkühlung holte sich der Gaschurner da sein zweites Olympia-Gold im Snowboardcross. Die Art und Weise bot der 24-jährigen Harderin aber einige interessante Aufschlüsse.

Lesen Sie auch:
Alessandro Hämmerle (li.) holt den Olympiasieg, Jakob Dusek (re.) freut sich über die ...
Im Snowboard-Cross
Gold und Bronze für ÖSV-Duo Hämmerle und Dusek!
12.02.2026
Hämmerle und die KI
„ChatGPT war sehr geduldig mit meinen Fragen“
17.02.2026
Nach Podest-Sensation
Selbstvertrauen bei ÖSV-Dame ist da – der Käse weg
25.01.2026

Geduld wird gefragt sein
„Man hat bei Izzi und Jacky Dusek gesehen, dass man am Start nicht voran liegen muss, um das Rennen zu gewinnen“, sagt die Kästle-Pilotin, die mit dem ÖSV-Team nicht wie geplant im Montafon die finale Vorbereitung absolvieren konnte, sondern nach Tirol ausweichen musste. „Es ist eine lange Strecke, auf der viel drinnen ist. Wenn man direkt nach dem Start nicht sofort in Führung liegt, darf man nur nicht verzweifeln. Man muss geduldig bleiben und kann dann unten nochmals attackieren. So, wie es Izzi und Jacky gemacht haben.“

Anruf beim Doppel-Olympiasieger
Scheint, als hätte sich Gigler einiges von den höchst erfolgreichen ÖSV-Snowboardcrossern abgeschaut. „Auf jeden Fall“, lächelt die Polizeisportlerin und verrät: „Ich werde Izzi vor dem Rennen auch noch anrufen und um ein paar Tipps bitten! Dann wird das schon funktionieren.“ 

Vorarlberg
18.02.2026 19:55
Vorarlberg
