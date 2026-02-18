ÖSV-Dame hat bei „Gold-Izzi“ einiges abgeschaut

Geduld wird gefragt sein

„Man hat bei Izzi und Jacky Dusek gesehen, dass man am Start nicht voran liegen muss, um das Rennen zu gewinnen“, sagt die Kästle-Pilotin, die mit dem ÖSV-Team nicht wie geplant im Montafon die finale Vorbereitung absolvieren konnte, sondern nach Tirol ausweichen musste. „Es ist eine lange Strecke, auf der viel drinnen ist. Wenn man direkt nach dem Start nicht sofort in Führung liegt, darf man nur nicht verzweifeln. Man muss geduldig bleiben und kann dann unten nochmals attackieren. So, wie es Izzi und Jacky gemacht haben.“