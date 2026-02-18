Konferenz mit Inter und Leverkusen ab 21 Uhr LIVE

Inter hätte sich Play-off-Umweg gerne erspart

Inter wiederum ist in der Serie A seit November des Vorjahres ungeschlagen und führt die Tabelle bei einer mehr gespielten Partie mit acht Punkten Vorsprung an. In der Champions League lief es für das Team von Trainer Cristian Chivu nicht immer nach Wunsch. Den Umweg über das Play-off hätten die „Nerazzurri“ gerne vermieden. Drei Niederlagen in Serie gegen Atletico, Liverpool und Arsenal besiegelten aber die Zusatzbelastung.