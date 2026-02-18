Vorteilswelt
Im krone.at-Liveticker

Politischer Aschermittwoch: Zwischen Reden & Bier

Innenpolitik
18.02.2026 17:20
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Chrstian Stocker (re.) spricht heute in Klagenfurt zu seinen ...
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Chrstian Stocker (re.) spricht heute in Klagenfurt zu seinen Sympathisanten. FPÖ-Chef Herbert Kickl lädt seine Fans nach Ried.(Bild: Krone KREATIV/APA)
Porträt von Franz Hollauf
Porträt von Robert Loy
Porträt von Nikolaus Frings
Von Franz Hollauf , Robert Loy und Nikolaus Frings

Der heutige Aschermittwoch ist für die Parteien auch heuer wieder der Tag der pointierten Reden und kräftigen Rundumschläge auf die politischen Mitbewerber. Die FPÖ-Granden treffen sich in Ried, jene der ÖVP in Klagenfurt und die SPÖ gibt sich ein Stelldichein in Kobenz. Der Liveticker von krone.at führt Sie durch den Abend.

In der Jahnturnhalle in Ried im Innkreis kommt die FPÖ zu ihrem traditionellen Politischen Aschermittwoch mit Bundesparteichef Herbert Kickl und dem oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner zusammen. Tradition hat auch eine Gegenveranstaltung der Welser Antifa im Bildungshaus Schloss Puchberg.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Oberösterreich ist für die Blauen wichtig – vor allem im Hinblick auf das kommende Jahr. Bei der Landtagswahl will die FPÖ erstmals Platz eins. 
  • Beim SPÖ-Treffen nicht dabei ist Bundesparteichef Andreas Babler. Im „Krone“-Interview sprach er erstmals über die roten Machtkämpfe.
  • Noch bevor die Parteien zu verbalen Rundumschlägen ausholen, hat in Bayern bereits Markus Söder für brachiale Tiraden gesorgt.

SPÖ: Austeil-Rede von Lercher erwartet
Die steirische SPÖ lädt zu ihrem Politischen Aschermittwoch in die Zechnerhalle in Kobenz. Hauptact ist eine satirisch geprägte Austeil-Rede von Landesparteichef Max Lercher, der auch seinen Kärntner Parteikollegen Daniel Fellner zu Gast hat.

CSU-Parteivorsitzender Markus Söder holte am Aschermittwoch vor 4000 Zuhörern in Passau wieder ...
Rede am Aschermittwoch
Deftige Söder-Tirade: „Tiktok-Tante", „rote Heidi"
18.02.2026
„Krone"-Kommentar
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
17.02.2026
Botschaft an Gegner
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt"
16.02.2026

Kanzler und EVP-Chef in Klagenfurt
Und die Kärntner ÖVP lädt zu einem Politischen Aschermittwoch nach Klagenfurt. Landesparteiobmann Martin Gruber begrüßt heuer Bundesparteichef und Bundeskanzler Christian Stocker und den Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, in der Messearena.

Innenpolitik
18.02.2026 17:20
