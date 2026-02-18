Politischer Aschermittwoch: Zwischen Reden & Bier

Der heutige Aschermittwoch ist für die Parteien auch heuer wieder der Tag der pointierten Reden und kräftigen Rundumschläge auf die politischen Mitbewerber. Die FPÖ-Granden treffen sich in Ried, jene der ÖVP in Klagenfurt und die SPÖ gibt sich ein Stelldichein in Kobenz. Der Liveticker von krone.at führt Sie durch den Abend.