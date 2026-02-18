Gasser lässt Zukunft nach Olympia-Abschied offen

Die verpatzten Bewerbe in Italien hatten für die Millstätterin aber auch etwas Positives. „Ich schätze die beiden Gold-Medaillen jetzt ein bissl mehr, weil ich weiß, wie schwer es ist, an diesem Tag zu hundert Prozent fit zu sein und die Leistung abzurufen“, sagte sie. Es sei auch beruhigend, sich diesen großen Traum schon erfüllt zu haben. Ihre erste Gold-Medaille in Pyeongchang sei „hundertprozentig“ ihre schönste Olympia-Erinnerung, betonte Gasser. „Da war so viel Druck auf mir, das habe ich bis jetzt noch nie gespürt wie damals in Korea.“ Vier Jahre später schlug sie bei den Corona-Spielen in Peking ein weiteres Mal zu.