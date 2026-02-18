Vorteilswelt
Olympia-Eishockey

Kanada nach Kraftakt gegen Tschechen im Halbfinale

Olympia
18.02.2026 19:49
Der Jubel der Kanadier
Der Jubel der Kanadier(Bild: AP/Carolyn Kaster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kanadas starbesetztes Eishockey-Team der Männer hat das vorzeitige Aus beim Olympia-Turnier in Mailand gerade noch vermieden und steht nach einem Kraftakt im Halbfinale!

0 Kommentare

Die „Ahornblätter“ besiegten am Mittwoch im Viertelfinale Tschechien mit 4:3 (1:2, 1:0, 1:1; 1:0) nach Verlängerung und können weiter von Gold träumen. Den entscheidenden Treffer erzielte Mitch Marner in der 62. Minute.

Tschechen zwischenzeitlich auf Halbfinal-Kurs
Macklin Celebrini brachte die Kanadier nach glänzender Vorlage von Connor McDavid früh und erwartungsgemäß in Front (4.), doch die Tschechen schlugen zurück. Lukas Sedlak glich aus (9.), David Pastrnak brachte den Außenseiter im Powerplay in Front (15.).

Im Mitteldrittel startete Kanada einen Sturmlauf, verlor aber Kapitän Sidney Crosby nach einem Bodycheck, den der 38-Jährige gleich von zwei Gegenspielern einstecken musste. Im Überzahlspiel gelang Nathan MacKinnon das 2:2 (33.).

Auch im Schlussdrittel zeigte Tschechien um Keeper Lukas Dostal starke Gegenwehr und krönte diese mit der erneuten Führung im Konter durch Ondrej Palat (53.). Der Turnierfavorit stand nun gehörig unter Druck – und hielt dem stand: Nick Suzuki fälschte einen Schuss von Devon Toews unhaltbar zum 3:3 ab (57.). In der fälligen Overtime schoss Marner Kanada nach 72 Sekunden und einem starken Solo via „backhander“ ins Glück.

Olympia
