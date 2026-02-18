Kanada nach Kraftakt gegen Tschechen im Halbfinale

Auch im Schlussdrittel zeigte Tschechien um Keeper Lukas Dostal starke Gegenwehr und krönte diese mit der erneuten Führung im Konter durch Ondrej Palat (53.). Der Turnierfavorit stand nun gehörig unter Druck – und hielt dem stand: Nick Suzuki fälschte einen Schuss von Devon Toews unhaltbar zum 3:3 ab (57.). In der fälligen Overtime schoss Marner Kanada nach 72 Sekunden und einem starken Solo via „backhander“ ins Glück.