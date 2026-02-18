Steuerausgleich: Verschenken Sie nicht Ihr Geld!

LIVE: 2:0! Newcastle überrollt Qarabag Agdam
CL-Playoff im Ticker
Juhu, ab März ist es wieder Zeit, sich sein Geld vom Staat zurückzuholen. Doch versuchen das viele Menschen schon erst gar nicht, zumeist aufgrund irgendwelcher Mythen, die zum Thema in der Öffentlichkeit herumschwirren. Wir klären auf, damit Sie zu Ihrem Geld kommen!
Jedes Frühjahr kommt die Zeit für den Steuerausgleich. Ja, das mag kompliziert aussehen, viele Österreicher vor offene Fragen stellen und vor einem vermeintlich riesigen Aufwand. Doch in Wahrheit ist es das nicht – und ein Steuerausgleich zahlt sich in den meisten Fällen auch aus.
