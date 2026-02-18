Mutter hielt Tochter (2) am Arm: Von Auto erfasst

Fraktur im Kopfbereich

Die Frau stürzte mit dem Kind zu Boden. Beide wurden vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert. Während die Frau mit einer Platzwunde am Hinterkopf nur ambulant behandelt werden musste, zog sich die Tochter eine Fraktur im Kopfbereich zu. Sie wurde stationär auf der Kinderklinik aufgenommen. Der Autolenker war laut Polizei nicht alkoholisiert.