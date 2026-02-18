Mutter hielt Tochter (2) am Arm: Von Auto erfasst

Schrecklicher Unfall in Graz: Ein Auto, gelenkt von einem 82-Jährigen, kollidierte auf einem Schutzweg mit einer Fußgängerin und deren zweijährigen Tochter. Das Kind erlitt einen Bruch im Kopfbereich.
Der 82-Jährige bog laut Polizei gegen 12.30 Uhr von der Nibelungengasse nach links in die Merangasse ein – die Ampel zeigte grünes Licht. Dabei kam es aber am Schutzweg zur Kollision mit einer 37-jährigen Fußgängerin. Sie hielt ihre zweijährige Tochter am Arm.
Fraktur im Kopfbereich
Die Frau stürzte mit dem Kind zu Boden. Beide wurden vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert. Während die Frau mit einer Platzwunde am Hinterkopf nur ambulant behandelt werden musste, zog sich die Tochter eine Fraktur im Kopfbereich zu. Sie wurde stationär auf der Kinderklinik aufgenommen. Der Autolenker war laut Polizei nicht alkoholisiert.
