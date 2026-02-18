Achtung! Was Energydrinks brandgefährlich macht

Biathlon LIVE: Unsere Damen kämpfen um Medaille
Olympia im Ticker
Sie versprechen mehr Leistung und sollen bei Müdigkeit wachhalten: Bei Jugendlichen gelten Energydrinks als Lifestyle-Produkt. Die bunten Dosen werden gezielt in sozialen Medien beworben – und sind brandgefährlich.
Montag, Mittagspause: Jugendliche strömen aus einem Gymnasium in Wien, zielstrebig geht es Richtung Supermarkt. Viel landet nicht im Einkaufskorb der Schüler, meistens sind es Süßigkeiten und Energydrinks. „Ich bin einfach viel zu müde“, meint Alexander (16, Name geändert). Warum er müde sei? Er habe bis in die Nacht hinein durch soziale Medien gescrollt, lacht er. Aber auch, wenn er nicht müde ist, trinkt er im Schnitt zwei bis drei Energydrinks am Tag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.