Achtung! Was Energydrinks brandgefährlich macht

Montag, Mittagspause: Jugendliche strömen aus einem Gymnasium in Wien, zielstrebig geht es Richtung Supermarkt. Viel landet nicht im Einkaufskorb der Schüler, meistens sind es Süßigkeiten und Energydrinks. „Ich bin einfach viel zu müde“, meint Alexander (16, Name geändert). Warum er müde sei? Er habe bis in die Nacht hinein durch soziale Medien gescrollt, lacht er. Aber auch, wenn er nicht müde ist, trinkt er im Schnitt zwei bis drei Energydrinks am Tag.