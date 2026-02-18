Schräger Comedy-Horror-Mix mit Mads Mikkelsen

„Da ist etwas unter meinem Bett. Ein Monster!“, so der Angstschrei der kleinen Aurora (Sophie Sloan), dem die Eltern besser Glauben geschenkt hätten. Lebenverlängernd wäre es in jedem Fall gewesen. Ganz auf sich gestellt, wendet sich das Mädchen in seiner Not an einen dubiosen Nachbarn (Mads Mikkelsen). Der ist zwar selbst ein Monster, weil in Wahrheit ein Auftragsmörder, entwickelt aber für das verschreckte Kind eine Art Beschützerinstinkt.