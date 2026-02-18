Schräger Comedy-Horror-Mix mit Mads Mikkelsen

Die kleine Aurora (Sophie Sloan) ist davon überzeugt, dass ein Monster ihre Familie gefressen hat. Hilfe erhofft sie sich vom mysteriösen Nachbarn (Mads Mikkelsen), dem man Monsterjagd nachsagt. Die ungleichen Verbündeten ziehen los – doch während Aurora an echte Bestien glaubt, ist er in Wahrheit ein eiskalter Killer. Lesen Sie hier unsere Kritik zum schrägen Genre-Mix „Dust Bunny“.
„Da ist etwas unter meinem Bett. Ein Monster!“, so der Angstschrei der kleinen Aurora (Sophie Sloan), dem die Eltern besser Glauben geschenkt hätten. Lebenverlängernd wäre es in jedem Fall gewesen. Ganz auf sich gestellt, wendet sich das Mädchen in seiner Not an einen dubiosen Nachbarn (Mads Mikkelsen). Der ist zwar selbst ein Monster, weil in Wahrheit ein Auftragsmörder, entwickelt aber für das verschreckte Kind eine Art Beschützerinstinkt.
Mit starker Serienunterhaltung hat sich Bryan Fuller (u. a. „Pushing Daisies“, „Hannibal“) bereits einen Namen gemacht, mit dem titelgebenden Killerkaninchen begeht er nun sein eigenwilliges Regiedebüt fürs Kino. Mit seinem schrillen Comedy-Horror-Genremix lockt er uns in einen düsteren Mystery-Kosmos, der vor allem visuell überzeugt.
Dass Mads Mikkelsen als Killer in den Diensten von Sigourney Weaver steht, ist ein amüsanter Besetzungs-Coup.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.