Nach Alkofahrt kommt Bürgermeister mit Rüge davon

Während für die SP-Landespartei mit Vorsitzendem Martin Winkler, der aus dem Bezirk Perg kommt, der Fall erledigt ist, knöpfte sich Bezirksparteichef Erich Wahl den Langensteiner Ortschef vor: „Ich habe ihm gesagt, dass er sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein muss und dieser Fehler unverzeihlich ist. Der Fasching darf keine Ausrede sein. Er ist sich seiner Schuld bewusst und hat mir versichert, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Dabei wollen wir es auch belassen.“