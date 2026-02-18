Russische Verluste: So mächtig sind IT-Oligarchen

Gelingt immer: Topfennockerln mit Dampf
Rezept der Woche
Es sind die größten ukrainischen Gebietsgewinne seit mehr als zwei Jahren, während zwischen vielen russischen Einheiten die Kommunikation zusammenbricht. Hinter der plötzlichen Frontbewegung steht Elon Musk, der das Satellitenortungssystem Starlink abschalten ließ. Dagegen ist selbst der größte Kriegstreiber machtlos. Lesen Sie hierzu den Kommentar von Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz.
So sieht die wirkliche Macht aus: Elon Musk nimmt die russische Armee von seinem Satelliten-Netz! Und die „Großmacht“ Russland ist dagegen machtlos.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.