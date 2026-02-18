Russische Verluste: So mächtig sind IT-Oligarchen

Es sind die größten ukrainischen Gebietsgewinne seit mehr als zwei Jahren, während zwischen vielen russischen Einheiten die Kommunikation zusammenbricht. Hinter der plötzlichen Frontbewegung steht Elon Musk, der das Satellitenortungssystem Starlink abschalten ließ. Dagegen ist selbst der größte Kriegstreiber machtlos. Lesen Sie hierzu den Kommentar von Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz.