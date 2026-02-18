Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall im Zillertal

Drei Verletzte nach Hustenanfall am Steuer

Tirol
18.02.2026 19:56
Beide Autos wurden schwer beschädigt.
Beide Autos wurden schwer beschädigt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochvormittag auf der Zillertalstraße in Tirol ab: Ein Pkw-Lenker (39) kam nach eigenen Angaben aufgrund eines Hustenanfalls auf die Gegenfahrbahn – und krachte frontal in ein entgegenkommendes Urlauberauto. Drei Personen wurden verletzt, die Straße war stundenlang gesperrt.

0 Kommentare

Gegen 11.45 Uhr war der 39-jährige Einheimische auf der B169 taleinwärts unterwegs, als er beim Stumm laut eigenen Angaben plötzlich einen heftigen Hustenanfall erlitt. In der Folge geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem Deutschen (60). Auf dem Beifahrersitz saß dessen 58-jährige Begleiterin.

Beifahrerin schwer verletzt in Klinik geflogen
Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Insassen verletzt. Die beiden Lenker mussten nach der notärztlichen Erstversorgung mit erheblichen Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht werden. Für die 58-Jährige kam sogar der Notarzthubschrauber zum Einsatz: Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde sie in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Lesen Sie auch:
Im Faschingsfinale
Mehr als 100 Alkohol- und Drogenlenker gestoppt
18.02.2026

Straße zwei Stunden gesperrt
Die Zillertalstraße musste für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde durch das Ortsgebiet von Stumm eingerichtet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
18.02.2026 19:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.467 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.864 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
123.596 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1222 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1147 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Wien
Jetzt schlafen Obdachlose schon direkt vor Rathaus
905 mal kommentiert
Ein „Quartier“ der Obdachlosen vor dem Rathaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf