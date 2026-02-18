Drei Verletzte nach Hustenanfall am Steuer

Beifahrerin schwer verletzt in Klinik geflogen

Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Insassen verletzt. Die beiden Lenker mussten nach der notärztlichen Erstversorgung mit erheblichen Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht werden. Für die 58-Jährige kam sogar der Notarzthubschrauber zum Einsatz: Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde sie in die Innsbrucker Klinik geflogen.